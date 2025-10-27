Capitania estende aviso de vento muito forte e emite aviso de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento muito forte para o arquipélago da Madeira, emitido esta segunda-feira.

Aviso de vento muito forte para a orla marítima da Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento muito forte para a orla marítima até às 6 horas de amanhã, 28 de Outubro.

O aviso, que ia até às 6 horas de 28 de Outubro, estende-se agora até às 18 horas desta terça-feira.

O vento soprará de Sudoeste, inicialmente moderado (20 a 30 km/h) a fresco (31 a 39 km/h), podendo atingir rajadas muito frescas (40 a 50 km/h), aumentando gradualmente ao longo da manhã para valores entre muito fresco (40 a 50 km/h) e forte (51 a 61 km/h).

Quanto à ondulação, a costa Norte deverá registar ondas de Oeste/ Noroeste entre 1,5 a 2,5 metros, crescendo gradualmente para 3,5 a 4,5 metros. Na costa Sul, as ondas terão entre 1 e 2 metros, aumentando para 2 a 3,5 metros.

A visibilidade será "boa a moderada, tornando-se por vezes fraca no final do período".

A Capitania emitiu também, com base nas precisões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um aviso de mau tempo (sinal 6), que indica vento de força 7, entre 51 e 62 km/h, de qualquer direcção.

A autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.