Aviso de agitação marítima forte prolongado até às 6h00 de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou por mais 12 horas o aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira, actualizando a informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima. Assim, o anterior aviso que ia até às 18 horas de hoje, é agora estendido até às 06h00 de amanhã, 6 de Novembro.

A previsão aponta para vento de Oeste fresco a muito fresco (31-50 km/hora), rodando para Noroste e diminuindo gradualmente para moderado a fresco (20-38 km/h), e para Norte bonançoso a moderado (12-29 km/h) a partir da noite. A visibilidade será boa a moderada e a ondulação na costa Norte contará com vagas de Oeste/Noroeste com 2 a 3 metros, passando a ondas Noroeste com 3 a 4 metros a partir da manhã, enquanto na costa Sul, as vagas de Oeste/Sudoeste terão 2 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros na parte Oeste da Ilha da Madeira a partir da tarde.

Dadas estas perspectivas nas próximas horas, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", um aviso que seria importante chegar também aos que nos visitam, nomeadamente estrangeiros que podem não estar a par destas condições e aviso.

Por isso, importa:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;