Capitania emite aviso de visibilidade má

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de visibilidade má no mar da Madeira, em vigor para todo o arquipélago até às 6h00 de amanhã, 1 de Novembro, tendo em conta informação recebida do IPMA, nomeadamente devido ao vento e ao estado do mar.

Com previsão de vento a soprar de Sudoeste, moderado a muito fresco (20-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h) na parte mais Noroeste até ao final da tarde, sendo fraco a bonançoso (7-19 km/h) na parte mais Sudeste, e rodando gradualmente para Noroeste, fraco a moderado (7-30 km/h) na parte mais Noroeste a partir da tarde, espera-se que a visibilidade seja "boa a moderada, por vezes fraca a má na parte Noroeste", diz a Capitania.

A ondulação na costa Norte será de Noroeste com 3,5 a 4 metros de altura e na costa Sul será de Noroeste também, mas com 1,5 a 2 metros.

Dadas estas condições, "recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;