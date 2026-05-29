Novak Djokovic é eliminado e haverá um campeão inédito

O tenista sérvio Novak Djokovic foi hoje derrotado pelo brasileiro João Fonseca na terceira ronda de Roland Garros, com o quadro do segundo Grand Slam da temporada a deixar de ter qualquer antigo campeão de 'majors'.

O recordista de títulos em Grand Slams (24) e quarto do ranking mundial perdeu com João Fonseca de 19 anos (30.º), que se qualificou pela primeira vez para os oitavos de final em Paris, por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5, em quatro horas e 53 minutos.

Fonseca, que nunca tinha chegado a uma ronda tão avançada de um 'major', vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud (16.º) e o norte-americano Tommy Paul (21.º).