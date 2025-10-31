População da Fajã do Penedo sem água durante o dia

A população da Fajã do Penedo, na freguesia de Boaventura, em São Vicente, está sem água desde hoje e assim ficará pelo menos até final da tarde.

De acordo com uma nota da Câmara Municipal de São Vicente,"devido a um derrame de água, o fornecimento encontra-se temporariamente interrompido na Fajã do Penedo, freguesia da Boaventura, entre a escola e a Ribeira, das 9h30 às 17h00".

A autarquia pede "desculpa pelo incómodo que esta situação possa causar" e informa que está "a trabalhar para restabelecer o abastecimento com a maior brevidade possível", conclui a nota.