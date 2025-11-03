Megafone e alguma tensão em Santa Cruz

Durante a cerimónia de Tomada de Posse, o empresário marcou presença com um megafone onde estava inscrita a frase: ‘A Élia Ascensão é mentirosa’. Paulo Lima, acompanhado da companheira, procurou tirar satisfações directamente à presidente Élia Ascensão durante os cumprimentos protocolares. A companheira, sobretudo, assumiu um papel mais activo na confrontação, que acabou por ser interrompida e afastada por um dos presentes.