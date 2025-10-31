Liceu acolhe Encontro de Alunos Falantes de Outras Línguas

A Escola Secundária Jaime Moniz prepara-se para acolher, na próxima terça-feira, 5 de Novembro, às 13h15, o 2º Encontro de Alunos Falantes de Outras Línguas, uma iniciativa crucial para a integração e acolhimento dos estudantes recém-chegados de outras nacionalidades.

Este evento, organizado no âmbito do trabalho do projecto de Assistência Tutorial a Alunos Falantes de outras Línguas reforça o compromisso da escola com a inclusão e o sucesso educativo de todos os seus estudantes e tem como principais objectivos: promover o acolhimento, criando um ambiente seguro e amigável onde os novos alunos se sintam bem-vindos e apoiados pela escola; facilitar a adaptação, fornecendo aos estudantes informações essenciais sobre o funcionamento, as regras e as oportunidades disponíveis na Escola Secundária Jaime Moniz; e também estimular a interação, incentivando o convívio e a formação de laços de amizade entre os alunos de diferentes turmas e origens.