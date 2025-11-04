CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na zona do Amparo

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, na zona do Amparo, se torna necessário interromper o abastecimento de água, amanhã, quarta-feira, e com a duração prevista de 14 horas, com início às 9 horas.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são Rua da Encosta dos Piornais; Rampa dos Piornais e Travessa da Escola Hoteleira.

Mais informa que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".