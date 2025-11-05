Chuva e vento nas previsões para a Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com períodos de céu muito nublado e também períodos de chuva ou aguaceiros até final da manhã.
O vento será moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (35 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, até ao início da manhã, rodando gradualmente para norte/noroeste a partir do final da manhã e tornando-se fraco a
moderado (10 a 30 km/h).
Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 19.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 19.ºC de mínima e os 24.ºC de máxima.
Em específico para a área do Funchal, a previsão também aponta para períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se gradualmente fraco (inferior a 15 km/h) a partir do final da manhã.
Capitania emite aviso de agitação marítima forte na Madeira
A capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, devido às previsões sobre o vento.
Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros. Já na costa Sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo ondas de oeste com 2 a 2,5 metros na parte oeste.
A temperatura da água do mar vai rondar os 22/23ºC.