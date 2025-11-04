Vento forte e pequena subida de temperatura nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 04 de Novembro, apontam para céu pouco nublado ou limpo, tornando-se em geral muito nublado a partir do meio da tarde. Poderão também ocorrer períodos de chuva fraca a partir do final da tarde.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sul/ Sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, e na ilha do Porto Santo, tornando-se de Oeste no final do dia.

A assinalar também uma pequena subida da temperatura, com os termómetros a variar entre os 21 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 a 25ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte da ilha da Madeira são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir do final da tarde.

Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira a partir do final da tarde.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.