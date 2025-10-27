Última semana de Outubro começa com chuva e vento na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo na Madeira, nesta segunda-feira, aponta para períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente sul e terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de oeste/sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 25 graus, tanto na ilha da Madeira como na ilha do Porto Santo.

Em específico para a área do Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) de oeste/sudoeste.

Bem relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros de altura. Já na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar vai rondar os 23/24ºC.