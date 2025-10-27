Vento pode atingir os 100 km/h nas regiões montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o vento forte que está previsto para amanhã, terça-feira, dia 28 de Outubro.

O aviso está em vigor entre as 9h e as 18 horas e abrange a Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Região. Na Costa Sul as rajadas podem atingir os 75 km/h e, nas Regiões Montanhosas os 100 km/h.

De referir que está também em vigor um aviso amarelo para a precipitação, das 12h às 15 horas de hoje para as mesmas zonas.