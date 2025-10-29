Vento e chuva prosseguem esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 29 de Outubro, céu geralmente muito nublado, com boas abertas no Porto Santo e na vertente sul da ilha da Madeira a partir da tarde, aguaceiros, mais intensos até final da manhã e que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoadas, tornando-se pouco frequentes na vertente sul e no Porto Santo a partir da tarde.

O vento deverá soprar moderado (20 a 30 km/h) de oeste/noroeste, rodando para norte/noroeste a partir da manhã e soprando por vezes forte (até 40 km/h), soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), e por vezes com rajadas até 70 km/h nas terras altas da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente de intensidade a partir do meio da manhã

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 ºC no Funchal e os 1e 25 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante oeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.