Sábado com muitas nuvens e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da tarde e tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) no final do dia.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 24.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu geralmente muito nublado e possibilidade de períodos de chuva. O vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de sudoeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com para 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC