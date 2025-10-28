Vento, chuva e descida de temperatura nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 28 de Outubro, apontam para períodos de céu muito nublado e ocorrência de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente Sul e terras altas da ilha da Madeira, sendo mais frequentes e intensos a partir da tarde.

Quanto ao vento, este soprará moderado (15 a 35 km/h) de Oeste/Sudoeste, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 75 km/h em especial na vertente sul da ilha da Madeira e a partir da tarde, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 100 km/h.

Refira-se, a propósito, que o IPMA colocou as regiões montanhosas e a costa Sul da Madeira sob aviso amarelo para vento forte até às 18 horas de hoje.

A assinalar também uma pequena descida da temperatura, com os termómetros a variar entre os 21 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 a 24ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte da ilha da Madeira são esperadas ondas de Nroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros a partir do meio da manhã.

Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros a partir do meio da manhã.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.