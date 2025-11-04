Sporting empata a uma bola na visita à Juventus

O Sporting empatou hoje 1-1 na visita ao terreno da Juventus, depois de ter estado em vantagem no jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Turim.

O uruguaio Maxi Araújo colocou os 'leões' em vantagem, aos 12 minutos, mas, aos 34, o avançado sérvio Dusan Vlahovic empatou para os italianos, que continuam sem vencer na competição e somam três igualdades e uma derrota.

Já os bicampeões portugueses, que na próxima jornada recebem os belgas do Club Brugge, empataram pela primeira vez na fase de liga, após triunfos sobre Kairat Almaty e Marselha, e um desaire com o Nápoles, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com sete pontos.