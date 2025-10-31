SESARAM promove visitas guiadas à maternidade

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) vai iniciar, na primeira semana de novembro, um novo programa de visitas guiadas à maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, destinado a grávidas entre as 35 e 37 semanas de gestação e casais.

De acordo com a nota enviada, as visitas irão realizar-se semanalmente, às segundas-feiras, pelas 13 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e começam com uma reunião multidisciplinar que contará com a presença de um obstetra, neonatologista, anestesista e enfermeira de saúde materna e obstétrica.

O principal objectivo destas sessões passa por "esclarecer dúvidas e preparar os futuros pais para o momento do parto, abordando temas como trabalho de parto, analgesia, cuidados pós-parto, amamentação, segurança e transporte do recém-nascido."

Durante a visita, os participantes terão ainda a oportunidade de conhecer o plano de parto do hospital, bem como o circuito de admissão e o funcionamento das unidades de obstetrícia e neonatologia, incluindo uma visita ao internamento e ao bloco de partos.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através dos seguintes contactos:

291 710 274 / 291 705 600 – Ext. 3804

[email protected]