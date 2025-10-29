 DNOTICIAS.PT
Desporto

Chegou o momento de celebrar os 'Craques da Bola' 2025

Família do futebol e futsal madeirense está reunida na gala, que tem lugar, esta noite, no Casino Madeira

Foto Rui Silva/ASPRESS
Foto Rui Silva/ASPRESS

O Casino Madeira volta a ser palco, esta noite, da cerimónia de entrega dos prémios 'Craques da Bola', iniciativa conjunta do DIÁRIO e da Empresa de Cervejas da Madeira.

O evento, que cumpre a sua quarta edição, visa distinguir os principais protagonistas do futebol e futsal madeirense, reconhecendo o mérito de atletas, treinadores, árbitros e dirigentes que se destacaram na época 2024/25, tanto em competições regionais como nacionais.

Um dos pontos altos será a entrega do Prémio Carreira. 

0
 Comentários