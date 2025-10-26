Nacional empata na casa do Estoril

O Nacional empatou, esta tarde, por 1-1, frente ao Estoril, em jogo da 9.ª jornada da I Liga.

O golo dos alvinegros, primeiro da partida, aconteceu aos 37 minutos, por intermédio de Zé Vítor. Já o tento da igualdade foi alcançado na segunda parte, aos 59 minutos, na conversão de uma grande penalidade cobrada por Yanis Begraoui.

Com este resultado, o Nacional ascende à 9.ª posição da I Liga, somando agora 11 pontos. Na próxima jornada, a equipa madeirense recebe, no Estádio da Madeira, o Famalicão, no dia 1 de Novembro (sábado), às 15h30.

1-0 Nacional (Zé Vítor, 37 minutos)

1-1 Estoril Praia (Yanis Begraoui, 59 minutos)