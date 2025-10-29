Saiba quem são os premiados dos 'Craques da Bola' 2025

Esta noite ficou marcada pelo espírito de festa e reconhecimento na edição 2025 dos prémios ‘Craques da Bola’, que reuniu os grandes protagonistas do futebol e futsal da Madeira.

Entre aplausos, discursos e momentos de emoção, atletas, treinadores e dirigentes foram celebrados pelo talento, esforço e dedicação demonstrados ao longo da última temporada.

Fotos Rui Silva/ASPRESS

Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.

Conheça em seguida todos os premiados:

Treinador do Ano - Futebol Profissional: Tiago Margarido (Nacional)

Jogador Madeirense do Ano - Futebol Profissional: Henrique Araújo (Arouca/Benfica)

Dirigente do Ano - Anatólio Gonçalves (Ribeira Brava)

Prémio Cartão Branco - Leonardo Nóbrega (Nacional)

I LIGA

Melhor marcador - Daniel Penha (Nacional)

Melhor em campo - Lucas França (Nacional)

Jogador mais regular - Lucas França (Nacional)

II LIGA

Melhor marcador - Martim Tavares (Marítimo)

Melhor em campo - Gonçalo Tabuaço (Marítimo)

Jogador mais regular - Gonçalo Tabuaço (Marítimo)

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Melhor marcador - Rudy Monteiro (Machico)

Melhor em campo -Huguinho (Camacha)

Jogador mais regular - Rodrigo Coutinho (Machico) e Pedro Afonso (Machico)

DIVISÃO DE HONRA REGIONAL FUTEBOL

Melhor jogador - Márcio Teles (Andorinha)

Melhor marcador - Tiago Santos (1.º de Maio)

Treinador campeão - Pedro Gonçalo Menezes (Ribeira Brava)

I DIVISÃO REGIONAL FUTEBOL

Melhor marcador - Dino Sousa (Carvalheiro)

Treinador campeão - Hélder Silva (Os Xavelhas)

II DIVISÃO NACIONAL DE JUNIORES

Melhor marcador - Lucas dos Anjos (Nacional)

II DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS

Melhor marcador - Danny Mateus (Marítimo) e Martim Soares (Nacional)

I DIVISÃO NACIONAL DE INICIADOS

Melhor marcador - Martim Vieira (Marítimo)

LIGA BPI FEMININA

Melhor Marcadora - Érica Costa (Marítimo)

II DIVISÃO NACIONAL FEM. SUB-19

Melhor Marcadora - Carolina Ferreira (Marítimo)

DIV. DE HONRA FEMININA SEN. FUTEBOL

Melhor marcadora - Madalena Pão Castro (Santacruzense) e Tânia Santos (Santacruzense)

Treinador campeão - José Octávio Freitas (Sporting da Madeira)

DIV. DE HONRA REGIONAL SEN. FUTSAL MASCULINO

Melhor marcador - Rúben Alexandre Santos (CDE Francisco Franco)

Treinador campeão - Rafael Santos (Nacional)

DIV. DE HONRA REGIONAL SENI. FUTSAL FEMININO

Melhor marcadora - Samanta Freitas (Sporting da Madeira)

Treinadora campeã - Dília Moniz (Estrela da Calheta)

II DIVISÃO NACIONAL FUTSAL MASCULINO

Melhor Marcador - Santiago Gonçalves (Marítimo)

II DIV. NACIONAL FUTSAL SUB-19 MASCULINO

Melhor Marcador - Diogo Freitas (Marítimo)

MELHOR ÁRBITRO

Futebol Regional - Paulo Costa

Futsal Regional - Paulo Ornelas