Saiba quem são os premiados dos 'Craques da Bola' 2025
Esta noite ficou marcada pelo espírito de festa e reconhecimento na edição 2025 dos prémios ‘Craques da Bola’, que reuniu os grandes protagonistas do futebol e futsal da Madeira.
Entre aplausos, discursos e momentos de emoção, atletas, treinadores e dirigentes foram celebrados pelo talento, esforço e dedicação demonstrados ao longo da última temporada.
Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense
O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.
"O talento faz golos, mas é o colectivo que ganha o jogo"
Cerimónia de entrega de prémios está a decorrer, esta noite, no Casino Madeira
Conheça em seguida todos os premiados:
Treinador do Ano - Futebol Profissional: Tiago Margarido (Nacional)
Jogador Madeirense do Ano - Futebol Profissional: Henrique Araújo (Arouca/Benfica)
Dirigente do Ano - Anatólio Gonçalves (Ribeira Brava)
Prémio Cartão Branco - Leonardo Nóbrega (Nacional)
I LIGA
Melhor marcador - Daniel Penha (Nacional)
Melhor em campo - Lucas França (Nacional)
Jogador mais regular - Lucas França (Nacional)
II LIGA
Melhor marcador - Martim Tavares (Marítimo)
Melhor em campo - Gonçalo Tabuaço (Marítimo)
Jogador mais regular - Gonçalo Tabuaço (Marítimo)
CAMPEONATO DE PORTUGAL
Melhor marcador - Rudy Monteiro (Machico)
Melhor em campo -Huguinho (Camacha)
Jogador mais regular - Rodrigo Coutinho (Machico) e Pedro Afonso (Machico)
DIVISÃO DE HONRA REGIONAL FUTEBOL
Melhor jogador - Márcio Teles (Andorinha)
Melhor marcador - Tiago Santos (1.º de Maio)
Treinador campeão - Pedro Gonçalo Menezes (Ribeira Brava)
I DIVISÃO REGIONAL FUTEBOL
Melhor marcador - Dino Sousa (Carvalheiro)
Treinador campeão - Hélder Silva (Os Xavelhas)
II DIVISÃO NACIONAL DE JUNIORES
Melhor marcador - Lucas dos Anjos (Nacional)
II DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS
Melhor marcador - Danny Mateus (Marítimo) e Martim Soares (Nacional)
I DIVISÃO NACIONAL DE INICIADOS
Melhor marcador - Martim Vieira (Marítimo)
LIGA BPI FEMININA
Melhor Marcadora - Érica Costa (Marítimo)
II DIVISÃO NACIONAL FEM. SUB-19
Melhor Marcadora - Carolina Ferreira (Marítimo)
DIV. DE HONRA FEMININA SEN. FUTEBOL
Melhor marcadora - Madalena Pão Castro (Santacruzense) e Tânia Santos (Santacruzense)
Treinador campeão - José Octávio Freitas (Sporting da Madeira)
DIV. DE HONRA REGIONAL SEN. FUTSAL MASCULINO
Melhor marcador - Rúben Alexandre Santos (CDE Francisco Franco)
Treinador campeão - Rafael Santos (Nacional)
DIV. DE HONRA REGIONAL SENI. FUTSAL FEMININO
Melhor marcadora - Samanta Freitas (Sporting da Madeira)
Treinadora campeã - Dília Moniz (Estrela da Calheta)
II DIVISÃO NACIONAL FUTSAL MASCULINO
Melhor Marcador - Santiago Gonçalves (Marítimo)
II DIV. NACIONAL FUTSAL SUB-19 MASCULINO
Melhor Marcador - Diogo Freitas (Marítimo)
MELHOR ÁRBITRO
Futebol Regional - Paulo Costa
Futsal Regional - Paulo Ornelas