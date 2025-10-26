Lazio vence Juventus de Francisco Conceição e João Mário

A Lazio venceu hoje por 1-0 a Juventus, de Francisco Conceição e João Mário, na oitava jornada da liga italiana de futebol, liderada pelo Nápoles, com os mesmos 18 pontos da Roma, após o AC Milan ter caído para terceiro.

O único golo do encontro que assinala o regresso aos triunfos da Lazio, após dois empates consecutivos na Série A frente a Atalanta (0-0) e Torino (3-3), foi marcado pelo croata Toma Basic, aos nove minutos.

A Juventus, com Francisco Conceição a titular e com João Mário a ser chamado a jogo aos 86 minutos, para render Federico Gatti, somou frente à Lazio o quinto jogo seguido sem vencer no 'cálcio', série que inclui duas derrotas e três empates.

A Lazio ascendeu ao 10.º lugar, com 11 pontos, em igualdade pontual com a Cremonese (11.ª) e Torino (12.º), e a um do trio composto pela Atalanta (7.ª), Juventus (8.ª) e Udinese (9.ª), todos com 12 e à espreita dos lugares de acesso à UEFA.

A Roma venceu por 1-0 em casa do Sassuolo e 'encostou' ao Nápoles na liderança, ambos com 18 pontos, com mais um que o AC Milan, que caiu para terceiro, após o empate comprometedor a 2-2 na sexta-feira em casa com o modesto Pisa.

O único golo do encontro em casa do Sassuolo foi marcado pelo argentino Paulo Dybala, aos 16 minutos, apesar da Roma ter estado perto do segundo por Lorenzo Pellegrino, com um remate ao poste aos 68, e pelo brasileiro Wesley, aos 83.

A Roma é segunda classificada, com 18 pontos, mas com a liderança repartida com o Nápoles, primeiro com os mesmos pontos, com mais um do que o AC Milan, terceiro, com 17, e com três de vantagem sobre o Inter Milão, quarto, com 15, todos em lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Fiorentina e Bolonha empataram a 2-2, em Florença, numa partida em que os visitantes estiveram a vencer por 2-0, com golos do argentino Santiago Castro (0-1) e Nicolo Cambiaghi (0-2), aos 25 e 52 minutos, respetivamente, e com o jogo aparentemente controlado.

No entanto, os donos do terreno reagiram na parte final do encontro e resgataram um ponto, já nos descontos, com golos do islandês Albert Gudmundsson (1-2), aos 74, de penálti, e Moise Kean (2-2), aos 90+4.

O Sassuolo, que vinha de uma série de três jogos consecutivos a pontuar na Série A (duas vitórias e um empate), segue na 13.ª posição, com 10 pontos, a um do trio composto pela Lazio (10.ª), Cremonese (11.ª) e Torino (12.º), todos com 11.

O Verona deixou escapar nos descontos a primeira vitória na Série A, permitindo o empate a 2-2 após ter estado a vencer em casa por 2-0 o Cagliari, com golos de Roberto Gagliardini, aos 23 minutos, e do nigeriano Gitf Orbán, aos 59.

O Cagliari, que continua sem vencer há quatro jornadas, reduziu para 2-1 por Riyad Idrisi, aos 77 minutos, e empatou a 2-2 por Mattia Felici, aos 90+2, 'roubando' ao Verona o primeiro triunfo no 'cálcio'.

Com o ponto 'arrancado a ferros', o Cagliari segue na 14.ª posição, com nove, a um do Sassuolo (13.º, com 10), e Verona, que é 17.º, com cinco pontos.

O Torino venceu em casa por 2-1 o Génova, que chegou à vantagem pelo norueguês Morten Thorsby, aos sete minutos, mas permitiu a reviravolta com um autogolo de Stefano Sabelli, aos 63, e um golo do chileno Guillermo Maripan, aos 90.

O 'lanterna-vermelha' Génova, que ainda lançou o português Vitinha, aos 87 minutos, averbou a quarta derrota nos últimos cinco jogos na Série A, em que soma apenas três, enquanto o Torino é 12.º com 11.