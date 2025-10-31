Sporting vence Alverca e iguala FC Porto na frente do campeonato
O Sporting venceu hoje o Alverca, por 2-0, na abertura da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou, à condição, o FC Porto na frente do campeonato.
No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os bicampeões nacionais inauguraram o marcador aos 68 minutos, com um golo do grego Ioannidis, que estava em campo há cerca de 10 minutos, e ampliaram a vantagem aos 74, por Pedro Gonçalves.
Com este triunfo, o segundo consecutivo na I Liga, o Sporting passa a somar 25 pontos, os mesmos do líder FC Porto, que apenas joga no domingo frente ao Sporting de Braga, enquanto o Alverca averbou a segunda derrota seguida na prova e está em 12.º, com 10 pontos.