Sporting regressa a Itália para defrontar a Juventus na quarta jornada

O Sporting, que esta época já perdeu em Itália na Liga dos Campeões de futebol, visita hoje Turim para defrontar a Juventus, ainda sem vencer na fase de liga de 2025/26, em jogo da quarta jornada da prova.

O bicampeão português ocupa o 11.º lugar, a três de distância da zona de qualificação direta para os oitavos de final, fruto de duas vitórias, nas receções aos cazaques do Kairat, por 4-1, e aos franceses do Marselha, 2-1, e uma derrota em solo transalpino, no estádio do Nápoles, por 2-1.

A situação da Juventus, na qual alinham os internacionais portugueses João Mário e Francisco Conceição, é menos favorável, ocupando a 25.ª posição, a primeira de eliminação direta, após ter concedido dois empates, com Borussia Dortmund (4-4) e Villarreal (2-2) e ter sofrido uma derrota, perante o Real Madrid (1-0).

O jogo entre o segundo classificado da I Liga portuguesa e o sexto do campeonato italiano -- que atingiu nove vezes a final da competição, mas só venceu em 1985 e 1996 -- tem início às 20:00 (hora de Lisboa) e será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.

O Benfica, a outra equipa portuguesa que participa na 'Champions' desta temporada, recebe na quarta-feira os alemães do Bayer Leverkusen, na expectativa de conquistar os primeiros pontos e de melhorar o atual 35.º e penúltimo lugar.