Continente compra mil toneladas a produtores madeirenses

O director-geral do Continente Modelo Madeira, João Pedro Santos, revelou, à margem do VII Encontro do Clube de Produtores, que as compras a produtores regionais ultrapassaram já as mil toneladas até Setembro, correspondendo a mais de dois milhões de euros em produtos hortofrutícolas. “É um valor incrível que reforça o trabalho do Clube de Produtores com a produção regional”, afirmou, sublinhando o crescimento de 11% face a 2024.

O responsável destacou a importância da proximidade com os produtores e o papel da Academia Clube de Produtores, onde é partilhado conhecimento técnico e boas práticas agrícolas. “Só com esta ligação conseguimos levar o melhor da Madeira até às nossas 17 lojas da Região”, referiu.

João Pedro Santos reconheceu que os produtos madeirenses continuam a ter custos mais elevados, mas garantiu que o Continente mantém o compromisso de investir na região, através da abertura e remodelação de lojas e da valorização dos artigos locais.

Para reforçar essa estratégia, a insígnia vai lançar a partir de 18 de Novembro um selo identificativo de produto regional, visível nas prateleiras das lojas. “Queremos que os clientes saibam que estão a comprar produto da Madeira e ajudar a marcar a diferença”, explicou.

O Clube de Produtores Madeira integra actualmente 44 produtores, número que a empresa pretende aumentar. “Precisamos de mais produtos regionais, porque a procura é superior à oferta”, afirmou. Entre os produtos mais emblemáticos, destacou a banana da Madeira, que descreveu como “um ícone e um símbolo do que de melhor se faz na região”.