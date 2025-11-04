Clube de Produtores Continente quer acelerar transformação sustentável

A presidente do Clube de Produtores Continente (CPC), Ondina Afonso, afirmou que a estratégia em curso para 2026 “está alinhada com as expectativas para a Madeira”, sublinhando o compromisso do grupo em “cultivar o futuro” e acelerar a transformação sustentável da produção nacional.

Com 375 membros — entre empresas familiares, organizações de produtores e doutores —, o CPC representa “centenas de famílias e milhares de pessoas”. Em 2024, o volume de compras atingiu cerca de 625 milhões de euros, correspondendo a mais de 260 mil toneladas de produtos frescos.

Ondina Afonso recordou que, em 2021, em plena pandemia, foi lançada a Declaração para a Sustentabilidade, com 68 linhas de acção em várias áreas, alinhadas com as metas europeias para uma economia mais verde e uma alimentação mais saudável. “Queremos dar um sinal claro aos nossos produtores: estamos comprometidos com eles no investimento e na formação”, afirmou.

Entre os projectos em curso, destacou o Programa de Agro-ecologia, desenvolvido em parceria com a Natural Business Intelligence, que já monitoriza 900 hectares e envolve 22 produtores. O programa visa promover a fauna e a flora auxiliares à produção agrícola e reforçar a sustentabilidade ambiental do sector.