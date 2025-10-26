6,5 toneladas de cocaína apreendidas em navio mercante nas Canárias

Seis toneladas e meia de cocaína foram apreendidas a meio da semana passada nas Canárias, em Espanha, num navio mercante cujos nove tripulantes foram detidos, anunciou hoje a polícia espanhola.

Em comunicado, a polícia adianta que a operação foi levada a cabo por unidades especiais da instituição, que intercetaram o barco de bandeira tanzaniana a aproximadamente mil quilómetros das Canárias, um arquipélago localizado na costa noroeste de África.

"Uma vez a bordo, os nove tripulantes foram localizados e detidos", indica, acrescentando que as 6,5 toneladas de cocaína foram encontradas "nos porões" do navio, que tinha partido do Panamá com destino ao porto de Vigo, no noroeste de Espanha.

A agência federal norte-americana responsável pelo combate ao narcotráfico, DEA, forneceu antecipadamente informações importantes que permitiram o sucesso da operação, segundo o comunicado.

A polícia espanhola anuncia regularmente a apreensão de grandes quantidades de droga.

Em outubro de 2024, descobriu 13 toneladas de cocaína no porto de Algeciras, na Andaluzia (sul de Espanha), escondidas num contentor entre bananas. A apreensão foi descrita pelas autoridades como "a maior (...) da história do tráfico de droga" no país.

As ligações de Espanha com a América Latina, onde a droga é produzida, bem como a sua localização geográfica, fazem com que seja considerada uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa.