Governo Regional disponível para “cultivar o futuro” com o sector privado

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, afirmou na sessão de abertura do VII Encontro do Clube de Produtores Continente que o Governo Regional “é amigo da iniciativa privada” e acredita que “não há economia sem o sector privado”.

Sublinhou que o sector primário “pode e deve acrescentar mais valor à economia regional”, destacando a importância de “cadeias de abastecimento curtas” e de “produtos frescos e seguros, com preços mais justos para os agricultores”.

Nuno Maciel valorizou ainda o contributo do Continente na Madeira, que “emprega cerca de mil colaboradores” e conta já com “17 lojas na Região”, elogiando a “responsabilidade social e a proximidade às populações”.

O governante concluiu reafirmando a disponibilidade do Governo Regional para “colaborar em soluções que alavanquem o sector” e permitam “cultivar um futuro mais sustentável, com mais rendimento e qualidade para todos”.