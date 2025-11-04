Continente aumenta 440 toneladas nas compras a produtores madeirenses

A gestora comercial do Continente, Liliana Teixeira, apresentou no VII Encontro do Clube de Produtores Continente os resultados da actividade recente da insígnia na Madeira, sublinhando o crescimento sustentado das compras a produtores locais. “Todos os anos o gráfico sobe, e isso é um excelente sinal”, afirmou, destacando que entre 2022 e 2025 o Continente aumentou em cerca de 440 toneladas as compras de produtos de origem regional.

Até Setembro de 2025, o volume de compras já ultrapassava as 6.500 toneladas, o que, segundo a gestora, “reflecte muito trabalho, planeamento e compromisso com os produtores madeirenses”. Liliana Teixeira recordou que o Continente mantém contratos-programa com todos os produtores, definidos duas vezes por ano, o que permite planear as campanhas e ajustar as quantidades a produzir.

Na mais recente campanha de Primavera-Verão, foram cumpridos 84% das quantidades contratadas, um resultado que a responsável classificou de “excelente”, tendo em conta “as adversidades de produzir na Madeira”.

A gestora explicou ainda que o modelo de actuação do Clube de Produtores evoluiu para uma estratégia baseada em três eixos principais. O primeiro é o da frescura, que inclui produtos como alfaces, pimentos ou agriões, considerados símbolos da produção local. O segundo é o do regionalismo, onde se destacam artigos como a batata-doce e a sementeira madeirense, facilmente reconhecidos pelos consumidores. O terceiro eixo é o do produto regional competitivo, cultivado na Madeira mas comparável ao importado, com vantagem em frescura e qualidade.

Entre Janeiro e Setembro de 2025, o Continente registou um aumento de 39 toneladas no segmento da frescura, 42 toneladas no regionalismo e 19 toneladas no produto regional competitivo, num total de cerca de 100 toneladas adicionais. Liliana Teixeira frisou que a frescura é “um factor determinante” para o consumidor e que a aposta nesta área é para continuar.

As variedades de produtos frescos aumentaram de 27 toneladas em 2023 para 232 toneladas em 2025, passando a representar 29% das compras regionais. A gestora destacou o papel da equipa técnica de campo, que acompanha de perto os agricultores, e afirmou que “os bons resultados não aparecem por acaso”.

Liliana Teixeira salientou também a importância da Academia Clube de Produtores, que duplicou o número de formandos — de dez para vinte e oito por sessão —, e enalteceu o desempenho das lojas madeirenses. “As lojas de Viveiros e São Martinho são as duas que mais vendem produtos do Clube de Produtores a nível nacional, o que é um motivo de grande orgulho para a Madeira e para todos os que trabalham connosco”, concluiu.