'Clube de Produtores Continente' debate "o futuro da agricultura na Madeira"

O 'Clube de Produtores' Continente da Madeira realiza amanhã, 4 de Novembro, a partir das 14h30, o seu VII Encontro Anual, no Hotel Bio Quinta da Serra, no Jardim da Serra, num evento que está virado para o debate sobre o futuro da agricultura na Região e que, por isso, contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, bem como de vários produtores regionais.

"Sob o tema 'Cultivar o Futuro', o encontro apresentará os resultados de 2025, incluindo o volume de compras da MC aos produtores hortofrutícolas da Madeira", informa uma nota de imprensa. "Durante a sessão, serão também reveladas as principais linhas estratégicas do Clube de Produtores Continente para 2026, e a agricultura será debatida numa perspectiva adaptada à região, numa reflexão conjunta com todos os convidados presentes", aponta.

Foto DR/MC

Lembra a nota que "a marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, actualmente, 1.140 empregos com o apoio de 44 produtores locais de produtos frescos que abastecem as 17 lojas Continente Modelo". Aliás, avança, "em 2025, o Continente já comprou cerca de 20 milhões de euros de produtos frescos na Região Autónoma da Madeira, dados acumulados a Setembro. Também nesta região, o Continente apoia diariamente 41 instituições sociais".

Programa do VII Encontro Anual do Clube de Produtores MC

14h30 Abertura – Nuno Maciel, secretário regional da Agricultura e Pescas

14h45 Apresentação Clube de Produtores Continente – Ondina Afonso, presidente do CPC

15h10 Apresentação "Cultivar o futuro" – Ivone Silva, directora comercial & stocks Madeira e Liliana Teixeira, gestora comercial

15h40 Entrega 1.º Prémio Excelência Clube de Produtores do Continente – Madeira

16h40 Mesa Redonda "Eficiência e Sustentabilidade" – moderadora Marta Barradas, Clube Produtores Continente

17h50 Entrega dos diplomas da Academia

18h30 Encerramento – João Pedro Santos, director geral do Continente Modelo Madeira