Produtores madeirenses reúnem-se no VII Encontro do Clube de Produtores Continente

O Clube de Produtores Continente da Madeira realiza, na tarde desta terça-feira, o VII Encontro Anual, no Hotel Bio Quinta da Serra, no Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos. A sessão conta com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e de vários produtores regionais.

Sob o tema ‘Cultivar o Futuro’, o encontro apresentará os resultados de 2025, incluindo o volume de compras da MC aos produtores hortofrutícolas da Madeira, e delineará as principais linhas estratégicas para 2026. A agricultura será debatida numa perspectiva adaptada à realidade regional, num momento de reflexão conjunta entre produtores, técnicos e representantes institucionais.

A marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, actualmente, 1.140 empregos, com o apoio de 44 produtores locais que abastecem as 17 lojas Continente Modelo. Até Setembro de 2025, a empresa já comprou cerca de 20 milhões de euros em produtos frescos na Região Autónoma da Madeira. O Continente apoia ainda 41 instituições sociais no arquipélago.

O programa do VII Encontro inclui intervenções de Nuno Maciel e de Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente, a apresentação ‘Cultivar o Futuro’, a entrega do 1.º Prémio Excelência do CPC Madeira, uma mesa redonda sobre ‘Eficiência e Sustentabilidade’, e a entrega dos diplomas da Academia do Clube. O encerramento estará a cargo de João Pedro Santos, director-geral do Continente Modelo Madeira.