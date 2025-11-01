Produção de castanha deverá atingir as 120 toneladas este ano na Madeira

A produção anual de castanha na Região Autónoma da Madeira deverá atingir as 120 toneladas este ano, avançou este sábado, 1 de Novembro, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Em declarações à comunicação social à margem da Festa da Castanha, que decorre no Curral das Freitas, o governante estimou um aumento da produção na ordem dos 70% em relação ao ano passado. “A expectativa é muito positiva. Temos a noção de que podemos ter um bom ano face ao ano de 2024”, disse, associando o aumento da produção à condições meteorológicas favoráveis e aos apoios concedidos pelo Governo Regional.

“Houve um forte trabalho de acompanhamento técnico de rejuvenescimento dos castanheiros”, destacou, acrescentando que há 12 produtores inscritos no novo programa + Castanha.

A Região conta actualmente com 79 hectares dedicados à cultura da castanha, avançou o tutelar da pasta da Agricultura.