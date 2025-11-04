Força Aérea realiza treino de busca e salvamento ao largo do Funchal

O helicóptero EH-101 'Merlin' da Força Aérea Portuguesa esteve na manhã desta terça-feira, 4 de Novembro, a realizar um treino de busca e salvamento ao largo do Funchal, na zona do Lazareto.

Contactada pelo DIÁRIO, Bruno Teles, comandante da Zona Marítima da Madeira, deu conta que o NRP Zaire participou no treino, informando que se tratou apenas de um exercício que decorreu entre as 10 e as 11 horas de hoje.