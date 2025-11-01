Cinco missões de busca e salvamento pelo Sanas em Outubro

Os números operacionais do Sanas Madeira, referentes ao mês de Outubro, dão conta de um total de 5 missões de busca e salvamento e ainda de quatro pessoas auxiliadas.

Isto significa ainda que estiveram empenhados em 7,3 horas de operação e navegaram 36 milhas marítimas.

O total de 2025 contabiliza já 54 activações para missão de busca e salvamento e seis vítimas críticas assistidas.

"Para o rápido empenhamento e sucesso destas missões foi fundamental a prontidão das tripulações nas Estações Salva-Vidas de Porto Moniz e de Santa Cruz bem como no Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira", indica nota à imprensa.