Árbitro escocês no Utrecht-FC Porto e húngaro no Sporting de Braga-Genk

O árbitro escocês John Beaton vai dirigir o Utrech-FC Porto e o húngaro Balázs Berke o Sporting de Braga-Genk, jogos da quarta jornada da fase liga da Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA.

John Beaton, que se estreia a arbitrar jogos do FC Porto, mas já dirigiu as derrotas do Sporting de Braga com Estrela Vermelha (2021) e Basaksehir (2017), ambas por 2-1, vai ser auxiliado pelos compatriotas David McGeachie e Graeme Stewart.

O quarto árbitro da equipa quase totalmente escocesa nomeado para a deslocação dos 'dragões' a casa dos neerlandeses, na quinta-feira, pelas 17:45 (horas em Lisboa), é Calum Scott. O videoárbitro (VAR) vai ser Andrew Dallas, que terá como assistente o inglês Stuart Attwell.

O FC Porto segue na 15.ª posição da fase de liga da Liga Europa, com seis pontos, enquanto o Utrech é 35.º e penúltimo, ainda sem pontuar.

O húngaro Balázs Berke, de 41 anos, que nunca dirigiu jogos com equipas portuguesas, foi o escolhido pela UEFA para a receção do Sporting de Braga aos belgas do Genk, no mesmo dia, pelas 20:00.

Balázs Berke terá como assistentes na 'pedreira' os compatriotas Vencel Tóth e Péter Kóbor, sendo o quarto árbitro Gergo Bogár. No VAR vai estar o polaco Piotr Lasyk, que terá como assistente o seu compatriota Tomasz Kwiatkowski.

O invicto Sporting de Braga segue na segunda posição da Liga Europa, com nove pontos, em igualdade com o líder Midtjyland e com o Lyon, terceiro. Os belgas do Genk seguem em 19.º, com quatro pontos.