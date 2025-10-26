Sporting vence em Tondela e iguala provisoriamente FC Porto na liderança
O Sporting venceu hoje por 3-0 na visita ao Tondela, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou, provisoriamente, o FC Porto, que joga na segunda-feira, na liderança da prova.
No Estádio João Cardoso, em Tondela, o colombiano Luis Suárez, aos 18 minutos, Pedro Gonçalves, aos 59, e Quenda, nos descontos (90+2) marcaram os golos do Sporting, que na jornada anterior empatou em casa a um golo com o Sporting de Braga.
Os 'leões', que no sábado desceram, provisoriamente, ao terceiro lugar após a goleada do Benfica ao Arouca (5-0), passaram a somar 22 pontos, os mesmos que o FC Porto, que na segunda-feira encerra a ronda com a visita ao Moreirense, enquanto o Tondela é 17.º e penúltimo, com cinco.