Sporting de Braga na 'final four' ao golear Santa Clara

O Sporting de Braga garantiu hoje um lugar na 'final four' da edição 2025/26 da Taça da Liga em futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 5-0, no segundo encontro dos quartos de final.

Pau Víctor, aos sete minutos, Leonardo Lelo, aos 24, Fran Navarro, aos 73, Diego Rodrigues, aos 84, e Gabriel Moscardo, aos 88, apontaram os tentos dos 'arsenalistas'.

O conjunto bracarense, semifinalista em 2024/25, já venceu por três vezes a Taça da Liga (2012/13, 2019/20 e 2023/24), sendo o terceiro do ranking da prova, apenas atrás do Benfica (oito títulos) e do Sporting (quatro).

A 'final four' da edição 2025/26 da Taça da Liga realiza-se em Leiria, de 06 a 10 de janeiro de 2026, com o Sporting de Braga a defrontar nas meias-finais o vencedor do embate de hoje entre Benfica e Tondela, na Luz.