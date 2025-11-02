Líder FC Porto vence Sporting de Braga e mantém vantagem para os rivais

O líder FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting de Braga, por 2-1, na 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e manteve a vantagem na frente para os rivais.

No Estádio do Dragão, o FC Porto adiantou-se no marcador aos 45 minutos, num remate de Samu, com a bola a desviar a sua trajetória depois de tabelar em Rodrigo Mora, sendo o golo atribuído pela Liga ao médio português.

Já na segunda parte, o defesa espanhol Víctor Gomez, aos 51 minutos, restabeleceu a igualdade, mas o seu compatriota Borja Sainz, aos 79, colocou de novo os 'dragões' na frente.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o FC Porto continua a liderar de forma isolada, com 28 pontos, mais três do que o Sporting, segundo, e quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Sporting de Braga voltou às derrotas e é sétimo, com 13.