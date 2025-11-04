FC Porto, em Utrecht, e Braga, na recepção ao Genk, tentam ficar perto do apuramento

FC Porto, que viaja até Utrecht, e Sporting de Braga, que recebe o Genk, procuram na quinta-feira ficar mais perto do apuramento na fase de liga da Liga Europa de futebol, com os minhotos em melhor posição.

O Braga chega à quarta jornada da competição 100% vitorioso e com o estatuto de líder, juntamente com os dinamarqueses do Midtjylland e os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca, com novo triunfo a praticamente assegurar a continuidade na prova.

Já o FC Porto, 15.º, com seis pontos, vai tentar regressar às vitórias nos Países Baixos, depois do desaire na última ronda em Inglaterra, perante o Nottingham Forest (2-0), resultado que mesmo assim não impede os 'dragões' de continuarem na luta pela próxima fase.

Depois de uma 'amarga' derrota no Dragão (2-1) para a I Liga, numa partida em que fez uma excelente exibição, o Sporting de Braga recebe o atual sétimo classificado do campeonato belga, e 19.º da própria Liga Europa, com quatro pontos, numa partida em que é claro favorito.

O Genk foi terceiro classificado na última época na Bélgica e é liderado pelo alemão Thorsten Fink, antigo 'trinco' do Bayern Munique no final dos anos 90 e início do ano 2000.

Na teoria, a equipa do espanhol Carlos Vicens, a viver uma clara subida de forma, tem tudo para voltar a triunfar na fase de liga, situação que deixará os 'arsenalistas' com a continuidade praticamente assegurada e até em boas condições de 'fugir' ao play-off e seguir diretamente para os oitavos de final.

Apesar do registo irregular a nível doméstico (sétimo lugar no campeonato), a campanha dos minhotos na Liga Europa tem sido até agora irrepreensível, não só pelas vitórias, mas também por não ter qualquer golo sofrido nas primeiras três jornadas.

O Sporting de Braga parece, assim, ter todas as condições para continuar a defender as cores do futebol português na segunda prova europeia de clubes mais importante, numa ronda em que também o FC Porto entra como favorito, mas em Utrecht.

Nos Países Baixos, a equipa do italiano Francesco Farioli, líder da I Liga, vai tentar 'apagar' o único desaire até agora em toda a temporada, em Nottingham, e reforçar a candidatura aos 'oitavos' ou, na pior das hipóteses, ao play-off de acesso aos 'oitavos'.

Com seis pontos em três jornadas, tudo continua possível para o lado do FC Porto, que terá pela frente o sexto posicionado da Liga neerlandesa, mas que na Liga Europa é uma das quatro equipas que ainda não somou qualquer ponto.

Os 'dragões' são mesmo os primeiros a entrar em campo, às 17:45 (hora em Lisboa), com o Sporting de Braga a receber o Genk às 20:00.

Tal como os bracarenses, Paulo Fonseca vai tentar reforçar a boa campanha do Lyon, também até agora vitoriosa, mas tem um desafio bem difícil à espera em Sevilha frente ao Betis.