FC Porto recebe Braga e procura triunfo para manter rivais à distância

O FC Porto vai procurar hoje um triunfo na receção ao Sporting de Braga, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, para manter a liderança isolada e a vantagem para os rivais na tabela.

No jogo agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, os 'azuis e brancos' entram em campo na liderança, com os mesmos 25 pontos do Sporting e com mais um do que o Benfica, equipas que já venceram nesta ronda, e vão tentar a segunda vitória consecutiva no campeonato.

Do outro lado vai estar um Sporting de Braga que regressou às vitórias na jornada anterior e que segue em sétimo, com 13, necessitando de pontos para subir na tabela classificativa.

Em outra partida do dia, o Arouca, que não vence no campeonato há três rondas, vai receber o Moreirense, que vem de dois desaires consecutivos depois de um bom arranque de campeonato, com ambas as formações a tentarem o regresso aos triunfos.

O primeiro jogo do dia vai opor o AVS, último classificado com apenas um ponto, ao Tondela, penúltimo com cinco, com as duas equipas a necessitarem de pontos na fuga aos lugares de despromoção.

Programa e resultados da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 out:

Sporting - Alverca, 2-0

- Sábado, 1 nov:

Nacional - Famalicão, 0-1

Casa Pia - Estrela da Amadora, 3-5

Rio Ave - Estoril Praia, 0-4

Vitória de Guimarães - Benfica, 0-3

- Domingo, 2 nov:

AVS - Tondela, 15:30

Arouca - Moreirense, 18:00

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 3 nov:

Gil Vicente - Santa Clara, 20:15