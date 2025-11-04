Trânsito intenso provoca fila de 4 quilómetros entre a Cancela e o Caniço
O trânsito apresenta fortes constrangimentos, esta terça-feira, no sublanço Cancela–Caniço da Via Rápida (VR1), no sentido Machico–Ribeira Brava, devido ao elevado volume de tráfego registado durante a manhã.
De acordo com a aplicação InfoVias e as câmaras da Via Litoral, a fila de veículos estende-se entre os quilómetros 25 e 21, perfazendo cerca de quatro quilómetros de congestionamento.
Esta é, até ao momento, a zona mais crítica da Via Rápida, exigindo redobrada atenção por parte dos condutores que circulam naquele troço.