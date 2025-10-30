Seis quilómetros de congestionamento para um lado, 3 km para o outro

Bom dia. Se está na estrada neste momento, sobretudo se está na Via Rápida a caminho do Funchal, já percebeu que o trânsito está bastante complicado, tanto para quem vem de Machico, como para quem vem da Ribeira Brava.

Os congestionamentos no sentido Este - Oeste começam na subida do Caniço, pioram na zona da Cancela - onde hoje sabe-se que a obra de requalificação de todo o nó vai prolongar-se por mais 10 meses - e estendem-se até ao nó da Boa Nova, com tendência a piorar nos próximos minutos. Aqui já são 6 km de via congestionada devido ao tráfego intenso.

Já os congestionamentos no sentido Oeste - Este devem-se igualmente ao tráfego intenso - dificultados pelo sol nascente que encadeia a visibilidade aos condutores - e começam no nó de Câmara de Lobos, com ligeira melhoria no nó do Esmeraldo, mas retomam no nó de Santo António até à zona de Pestana Júnior. São cerca de 3 km de extensão.

'Cercados' por trânsito lento, quem tenha alguma pressa para chegar onde quer ir, terá de ter muita paciência e atenção para evitar problemas maiores.