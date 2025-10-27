Rotunda da Cancela e Caniço registam congestionamentos neste início de semana

A semana inicia-se com dois pontos de congestionamento, nomeadamente na Rotunda da Cancela e entre o Caniço e o Porto Novo, num dia marcado por chuva e nevoeiro.

De acordo com a aplicação InFoVias, na Rotunda da Cancela, no sentido Camacha-Cancela, há que redobrar a atenção entre o quilómetro 0,8 e o quilómetro 0, devido ao intenso fluxo automóvel, numa extensão de aproximadamente 0,8 quilómetros.

Já no troço Caniço-Porto Novo, no sentido Machico-Ribeira Brava, o congestionamento regista-se entre o quilómetro 27 e o quilómetro 20, numa extensão de cerca de 7 quilómetros.