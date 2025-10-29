Trânsito afunilado rumo ao Funchal

Bom dia. Início de dia mais radioso, com sol a brilhar por entre as nuvens, mas para já sem chuva pelos lados do Funchal, mas mesmo assim o trânsito a esta hora não esmorece, com muito tráfego automóvel rumo ao centro da capital.

Foto Google Maps

Neste momento, como é habitual, é a Via Rápida que concentra maior volume de automóveis em circulação, e a zona desde a subida do Caniço, passando pela Cancela e prolongando-se até ao nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, é marcado no mapa com linhas amareladas e vermelhas.

Ver Galeria

Sinónimo de trânsito congestionado e lento ao longo de 5 km.

No sentido oposto, o trânsito começa a complicar a partir da saída/entrada Oeste, com indicação de poder ser mais uma situação que promete dificultar a vida dos condutores.