Chuva intensa provoca registos de aviso laranja nas serras do Funchal

A chuva voltou a intensificar-se nas serras do Funchal, com registos extremos que já atingem o nível de aviso laranja do IPMA. No Pico Alto, verificaram-se 23,6 mm/1h esta manhã, enquanto no Chão do Areeiro se registaram 22,0 mm/1h durante a noite.

Apesar destes valores elevados, mantém-se em vigor até ao meio-dia aviso amarelo para precipitação, emitido ao início da madrugada, alertando para aguaceiros moderados a fortes na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Ontem ao final da tarde, outras estações também registaram chuva significativa: 14,4 mm/1h no Pico Alto, 12,6 mm/1h em Santo da Serra, 15,3 mm/1h no Chão do Areeiro, 11,7 mm/1h no Pico do Areeiro e 20,3 mm/1h esta manhã na Quinta Grande.