JPP propõe construção de novo complexo educativo e social no Caniço

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Milton Teixeira, esteve esta manhã, junto à Escola da Vargem, no Caniço, onde apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a construção de um novo estabelecimento de ensino e inclusão na freguesia.

O projecto, da autoria do JPP, propõe que o futuro complexo integre educação pré-escolar, 1.º ciclo, uma unidade de ensino especializado e um Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), de forma a responder às necessidades crescentes da população do Caniço, actualmente uma das mais populosas da Região.

A Escola da Vargem é hoje um símbolo de resiliência, mas também o espelho das limitações que o crescimento do Caniço impôs ao seu sistema educativo. A actual Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço, construída na década de 1970, há muito ultrapassou a sua capacidade física e pedagógica Milton Teixeira, JPP

Actualmente, a escola conta com cinco salas de pré-escolar e 13 turmas de 1.º ciclo, acolhendo mais de 400 alunos, apoiados por uma equipa docente e não docente dedicada. Contudo, como destacou o parlamentar, "faltam espaços cobertos, zonas lúdicas, salas adequadas para os professores e condições básicas como estacionamento".

O deputado lembrou que o Caniço registou um crescimento populacional superior a 250% entre 1991 e 2021, passando de 6.876 para 24.046 habitantes, e continua a ser "a freguesia da Região com maior número de nados vivos, acima de São Martinho e Santo António".

"Esta realidade demonstra que a resposta educativa e social existente já não é suficiente. É preciso planear o futuro, e o futuro passa por uma nova escola, moderna e inclusiva", referiu.

O projecto do JPP defende que o novo estabelecimento de ensino, a construir de raiz, deve integrar também uma unidade de ensino especializado e um Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), permitindo aos jovens com necessidades educativas especiais "continuar o seu percurso de aprendizagem e capacitação no próprio concelho, facilitando a transição para a vida adulta e para o mercado de trabalho".

"Não se trata apenas de um edifício novo, trata-se de um investimento na qualidade de vida das famílias, na inclusão e no futuro do Caniço", frisou o deputado.

Milton Teixeira apelou ainda ao Governo Regional para que "deixe de colocar mantas de retalho nas escolas do Caniço" e priorize "a construção de uma estrutura verdadeiramente adequada à dimensão e às necessidades desta freguesia".

Para o JPP, este investimento "é fundamental para o futuro educativo, social e demográfico do concelho de Santa Cruz"e deve ser encarado como uma prioridade estratégica para a Região.