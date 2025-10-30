Corrida dos Professores condiciona trânsito na baixa do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que no próximo sábado, 1 de Novembro, acontecerá a VI Corrida Regional dos Professores, organizada pelo Sindicato dos Professores da Madeira e AARAM – Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, evento que tem início pelas 09h30.

Porque várias estradas vão estar condicionadas, pois "a prova compreenderá uma marcha de participação livre e uma corrida competitiva com uma extensão aproximada de 3,5 km", percorrendo várias artérias do centro do Funchal, saiba então que estarão fechadas ao trânsito durante duas horas as seguintes zonas:

A partida dá-se a "sul do Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, seguindo pela Avenida Calouste Gulbenkian, Túnel Dr. Sá Carneiro, Avenida Dr. Sá Carneiro, com inversão de marcha antes da Rotunda Harvey Foster, regressando pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixas sul e norte), voltando pelo Túnel Dr. Sá Carneiro até à Avenida Calouste Gulbenkian, terminando junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal".

Assim, durante o período de realização da prova, ocorrerão interrupções temporárias de trânsito e restrições de estacionamento nas vias referidas, entre as 09h00 e as 11h00 aproximadamente", informa a CMF, que aproveita para agradecer, "desde já, a compreensão de todos os residentes e automobilistas pelos eventuais transtornos causados, apelando à colaboração de todos para o bom desenrolar desta iniciativa desportiva e cívica".

Se pretender mais informações consulte o edital com a referência 963/2025 na plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.