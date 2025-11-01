Corrida complica trânsito no Funchal

O trânsito no Funchal está na manhã deste sábado condicionado devido à realização da VI Corrida Regional dos Professores, organizada pelo Sindicato dos Professores da Madeira e AARAM – Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, evento que teve início pelas 9h30.

As restrições de circulação afectam várias artérias do centro do Funchal. Tal como já avançado pelo DIÁRIO, a partida ocorreu a "sul do Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, seguindo pela Avenida Calouste Gulbenkian, Túnel Dr. Sá Carneiro, Avenida Dr. Sá Carneiro, com inversão de marcha antes da Rotunda Harvey Foster, regressando pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixas sul e norte), voltando pelo Túnel Dr. Sá Carneiro até à Avenida Calouste Gulbenkian, terminando junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal".

Foto DR

Assim, durante o período de realização da prova, o trânsito encontra-se interrompido temporariamente nas vias referidas.

As interrupções temporárias de trânsito e as restrições de estacionamento estão em vigor até às 11 horas.