Protecção Civil deixa medidas preventivas para o vento forte

Após o aviso amarelo para vento forte emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) até às 18 horas desta terça-feira, o Serviço Regional de Protecção Civil deixa algumas medidas preventivas.

Durante o período de vento forte, a Protecção Civil recomenda que feche portas e janelas e deve remover objectos sltos de varandas e peitoris.

Evite deslocação para as zonas mais afectadas e não circule perto de prédios degradados devido ao risco de derrocadas.

Tenha em atenção as estruturas temporárias, como andaimes, toldos, tendas, telhados, e à possível queda de árvores.

"Esteja atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança", recomenda.

O aviso está em vigor entre as 9h e as 18 horas e abrange a Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Região.