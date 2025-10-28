Protecção Civil deixa medidas preventivas para o vento forte
Após o aviso amarelo para vento forte emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) até às 18 horas desta terça-feira, o Serviço Regional de Protecção Civil deixa algumas medidas preventivas.
Vento pode atingir os 100 km/h nas regiões montanhosas da Madeira
Costa Sul e regiões montanhosas sob aviso amarelo esta terça-feira
Andreína Ferreira , 27 Outubro 2025 - 12:21
Durante o período de vento forte, a Protecção Civil recomenda que feche portas e janelas e deve remover objectos sltos de varandas e peitoris.
Evite deslocação para as zonas mais afectadas e não circule perto de prédios degradados devido ao risco de derrocadas.
Tenha em atenção as estruturas temporárias, como andaimes, toldos, tendas, telhados, e à possível queda de árvores.
"Esteja atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança", recomenda.
O aviso está em vigor entre as 9h e as 18 horas e abrange a Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Região.
