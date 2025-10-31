Radar que detectará ventos no aeroporto da Madeira em funcionamento em 10 de Novembro

O radar que permitirá a deteção de ventos no Aeroporto Internacional da Madeira vai entrar em funcionamento a 10 de novembro, anunciou hoje, no parlamento, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

"Estamos a finalizar a entrada em funcionamento do radar LIDAR para poder haver os tais voos mesmo com ventos cruzados", disse o ministro, em audição na Assembleia da República, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

"Está instalado e a partir do dia 10 estará em funcionamento", adiantou, em resposta a perguntas do deputado Filipe Sousa, do JPP.

Em causa está o MADeira Winds (MAD Winds), composto por um Radar Banda X, um sistema LIDAR e um sistema de processamento que analisa dados meteorológicos com alta precisão, sistema que permitirá um conhecimento da situação no Aeroporto Internacional da Madeira num prazo mais curto e eficaz, oferecendo um suporte essencial às decisões operacionais durante as fases mais críticas do voo, nomeadamente aproximação, aterragem e descolagem.

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha, é frequentemente afetada pelas condições de vento.

O MAD Winds -- apresentado em dezembro de 2024 e orçado em 3,5 milhões de euros -- terá um período de teste de um ano, durante o qual será avaliado e submetido a ajustes para otimizar o funcionamento face às características do aeroporto da Madeira, o único no mundo cujos limites de vento são obrigatórios -- 15 nós --, embora tenham sido impostos em 1964 e definidos com base em estudos que usaram um avião DC3 da II Guerra Mundial, quando a pista tinha 1.600 metros, sendo que atualmente tem 2.781.

De acordo com a NAV Portugal, cerca de 80% das divergências de voos motivadas atualmente pelo vento estão apenas até três nós acima dos limites impostos, pelo que o novo sistema é uma "ferramenta crucial" para uma avaliação mais precisa e potencialmente mais favorável à operação.

O deputado Filipe Sousa reivindicou ligações marítimas e aéreas regulares e acessíveis entre o arquipélago e o continente e que o aeroporto do Porto Santo seja dotado das condições que façam dele uma "alternativa segura e eficaz" ao da Madeira, quando se verifica mau tempo ou em caso de emergência.

"Estamos a exigir à ANA [Aeroportos de Portugal] o investimento na aerogare do Porto Santo, que é necessária", respondeu o ministro.

A região autónoma dispõe atualmente de dois aeroportos, um na ilha da Madeira e outro na ilha do Porto Santo.