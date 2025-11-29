Nacional recebe hoje o Benfica no Estádio da Madeira

O Nacional, 10.º classificado, com 12 pontos, defronta este sábado, 29 de Novembro, o Benfica, que é terceiro, com 25, a partir das horas, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Iancu Vasílica, da associação de Vila Real.

O treinador Tiago Margarido afirmou ontem, na antevisão do jogo, que o Nacional vai "jogar para vencer" diante do Benfica, que vive um bom momento, em antevisão ao encontro de sanado da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos tentar ser o mais ambiciosos possível. Sabemos que temos um grande adversário pela frente, mas vamos competir e olhar 'olhos nos olhos' do Benfica", projectou o 'timoneiro' dos insulares, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Já treinador do Benfica afirmou que equipas como o Nacional da Madeira arranjam uma "motivação extra" quando defrontam os 'encarnados' e, por isso, espera um "jogo difícil" no Funchal, na 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"As equipas quando jogam contra o Benfica encontram uma motivação extra. Entregam-se ao jogo de um modo diferenciado, o que é sempre uma dificuldade acrescida para nós. O Nacional tem o mesmo treinador há muito tempo, estão bem rotinados nas suas dinâmicas. Será um jogo difícil", afirmou José Mourinho.

Outras iniciativas que marcam este que é o tricentésimo trigésimo quarto dia do ano, em que faltam 32 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - II Madeira Backyard Ultra no Parque Desportivo de Água de Pena;

- 9 horas - Taça da Madeira de Stand Up Paddle na Baía do Funchal;

- 9 horas - V Conferência do Caminho Real da Madeira sobe 'O Caminho Real e o Equilíbrio Insular: Pessoas, Natureza e Cultura' no Museu da Eletricidade Casa da Luz;

- Das 9h30 às 17h30 - Associação GATO Grupo de Amigos do Teatro organiza o evento 'Literatura e Sociedade: Bichos (de Torga) na Quinta Magnólia - Centro Cultural;

- Das 9h30 às 19 horas - IV Encontro Lusófono 'No Abraço da Muxima' no Salão Nobre do Conservatório Escola das Artes da Madeira;

- Das 10 às 16h30 - Diocese do Funchal realiza a Jornada do Apostolado dos Leigos no Colégio Santa Teresinha;

- Das 10 às 22 horas - Mercadinho de Natal de Machico;

- 12 horas - O PSD Madeira promove uma iniciativa política junto à obra da nova ligação Quebradas - Amparo, localizado na zona das Quebradas;

- 12h05 - Rampa do Paúl do Mar;

- 13 horas - Projecto '12 Chefs, 12 Meses' com o chef espanhol Coco Montes do restaurante PABÚ, em Madrid, no Restaurante KAMPO;

- 15 horas - A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, desloca-se ao Armazém do Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira para assinalar a 26.ª Campanha de Recolha de Alimentos;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal AD Machico - AD Camacha no Estádio de Machico;

- Das 15 às 22 horas - Último dia da Essência do Vinho no Savoy Palace;

- 16 horas - O Conservatório promove 'Sons de Natal' no Museu Casa da Luz, com a actuação do Ensemble de Clarinetes, sob responsabilidade do professor José António Sousa;

- 18 horas - Peça de teatro 'Um conto de Natal', uma encenação de Eduardo Gaspar, entra em cena no Centro de Congressos da Madeira;

- 18h30 - Acende a iluminação de Natal da Ribeira Brava;

- 19 horas - Antevisão da Gala Guia MICHELIN Portugal 2026 com o Chef Benoît Sinthon a receber os chefs José Diogo Costa, Gonçalo Bita Bota e Filipe Janeiro, para uma criação de experiência imersiva da gastronomia local, no Restaurante Il Gallo D’Oro;

- 19 horas - O Restaurante Culinarium apresenta ‘Sabores do Mundo: uma viagem gastronómica por seis destinos', no Hotel Gardens;

- 19 horas - Benção do Presépio do Largo Padre Lomelino Barreto, no Caniço;

- 19 horas - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, será oradora da palestra 'A importância da Economia Social e Solidária', uma iniciativa promovida pelo Rotary Clube do Funchal, no Hotel Meliã Madeira Mare;

- 20 horas - A Banda Recreio Camponês festeja o 115.º da sua fundação com um concerto de aniversário no auditório do salão paroquial da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos;

- 21 horas - Moda Madeira 2025 prossegue com os criadores João Pedro (Madeira), Inmaculada Rodrigues (Tenerife), Sandra Vieira (Lisboa), Tiago Gonçalves (Madeira) e Kolovrat (Lisboa) no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira;

- 16 horas - IV Mostra Canina do Podengo do Porto Santo, organizada pela Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade no Alameda do Infante D. Henrique e no Padrão dos Descobrimentos.

Principais acontecimentos registados a 29 de Novembro, Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano e Dia Mundial das Doenças do Movimento:

1807 - Invasões: As forças francesas entram em Lisboa. A regência é substituída pelo poder da Junta do chamado El-Rei Junot.

1899 - O suíço Hans-Max Gamper Haessig, Joan Gamper, e mais 11 homens (Otto Kunzle e Walter Wild da Suíça; John e William Parsons da Inglaterra; Otto Maier da Alemanha; e Lluís d'Ossó, Bartomeu Terradas, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol e Josep Llobet da Catalunha) fundam o FC de Barcelona, durante uma reunião no ginásio Sole.

1926 - O general António Óscar de Fragoso Carmona assume a Presidência da República, no âmbito da Ditadura Nacional saída do golpe de 28 de maio.

1929 - Richard Evelyn Byrd, tenente da marinha norte-americana, efetua o primeiro voo sobre o Polo Norte.

1945 - Joseph Tito proclama a constituição da República Socialista da Jugoslávia.

1947 - A Organização das Nações Unidas (ONU) aprova, pela resolução 181, o plano de divisão da Palestina em dois territórios - um judaico e outro palestiniano -, dando origem ao Estado de Israel no ano seguinte.

1962 - A França e o Reino Unido estabelecem o acordo para a construção do avião supersónico Concorde.

1968 - A Organização das Nações Unidas (ONU) condena de novo a política colonial portuguesa que considera "uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

1973 - A Cimeira Árabe aprova a resolução para o embargo de petróleo a Portugal. Em causa, a guerra em África.

1985 - Entra em vigor o acordo entre Londres e Dublin que concede à República irlandesa um papel consultivo formal no governo da província britânica da Irlanda do Norte.

1987 - A Swapo inaugura em Luanda a sua agência noticiosa, The Namibian Press Agency (Nampa).

1989 - Revolução de Veludo na Checoslováquia: Vasil Mohorita, dirigente do Partido Comunista, promete eleições livres no prazo de um ano.

1990 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 678 que autoriza o recurso à força para obrigar o Iraque a retirar do Kuwait até 15 de janeiro.

2000 - Votação final do Orçamento do Estado para 2001. O documento é aprovado com os votos do PS e com a abstenção do deputado independente, ex-CDS/PP, Daniel Campelo. Todos os partidos da oposição votam contra.

2002 - O tribunal indonésio de direitos humanos absolve o antigo comandante militar de Díli, Endar Priyanto, dos crimes cometidos em Timor-Leste, alegando que o processo não foi provado pela Procuradoria.

2006 - Toma posse o presidente do novo governo da Catalunha, Espanha, o socialista José Montilla.

2006 - O Papa Bento XVI celebra a primeira missa na igreja da Virgem Maria, perto das ruínas da mítica cidade de Éfeso, num país muçulmano, no segundo dia da sua visita à Turquia.

2007 - Os ministros dos Transportes e das Telecomunicações da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o projeto de sistema de navegação por satélite Galileo.

2008 - O escritor português António Lobo Antunes recebe, na cidade mexicana de Guadalajara, o Prémio de Literatura em Línguas Românicas, no primeiro dia da XXII Feira Internacional do Livro.

2009 - Suíça referenda minaretes. Vitória folgada da proibição de construção de minaretes nas mesquitas do país, levada à votação popular por iniciativa da direita nacionalista. A ministra suíça das Relações Exteriores, Micheline Calmy-Rey, manifesta-se "chocada" com o resultado.

2011 - O médico pessoal do músico norte-americano Michael Jackson, Conrad Murray, é condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário do cantor, a 25 de junho de 2009.

2012 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução para a elevação do estatuto da Palestina a Estado observador não-membro. A resolução é aprovada com 138 votos a favor, nove votos contra e 41 abstenções.

2014 - Confrontos entre manifestantes pró democracia e polícia, em Hong Kong, China, resultam em dez feridos e 28 detidos, após quatro noites de tensão no bairro de Mong Kok.

2016 - Cinco pessoas sobrevivem a um desastre de avião, perto do aeroporto internacional da cidade colombiana de Medellín, e 76 morrem. O aparelho fazia um voo 'charter' com 81 pessoas a bordo, incluindo a equipa de futebol brasileira Chapecoense Real, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana com uma equipa colombiana.

2018 - A música reggae jamaicana é inscrita na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2019 - Duas pessoas, além do atacante, morrem vítimas de um ataque na Ponte de Londres, em Inglaterra, e várias ficam feridas, algumas em estado grave.

2020 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido no XXI congresso nacional do partido, em Loures, Lisboa.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta pela segunda vez o Decreto da Assembleia da República n.º 199/XIV, de 5 de novembro de 2021, que despenaliza a morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido.

2021 - O argentino Lionel Messi conquista pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

2024 - O PS entrega no parlamento um projeto que pede ao Governo português que reconheça de imediato o Estado da Palestina para dar "um sinal claro" à comunidade internacional da urgência da solução de dois Estados.

2024 - O Orçamento do Estado para 2025 é aprovado, em votação final global, com votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS. Os restantes partidos da oposição - Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN - votaram contra.

